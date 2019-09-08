Нападающий магнитогорского «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт КХЛ.

— Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Металлург» — «Витязь». Время — 54:00. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Металлурга» Брэндона Козуна по п.1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу", — сказано в официальном заявлении.