Брэндон Ип: «У «Куньлуня» отличные шансы выйти в плей-офф»

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип в интервью «Известиям» отметил, что у его команды хорошие шансы выйти в плей-офф КХЛ?.

— Как думаете, каковы шансы вашей команды завоевать путевку в плей-офф по итогам матчей после паузы на шведский этап Евротура?

— Думаю, у нас отличные шансы выйти в плей-офф. Как я уже сказал, всё в наших руках, мы сами управляем своей судьбой. Конечно, давление сейчас огромное, и нужно с ним справиться, сосредоточиться на оставшихся матчах. После этого перерыва мы постараемся разобрать всех соперников и обыграть их. Нам нужно немного перегруппировать команду, к нам должны вернуться после травм хоккеисты, которые много значат для нас. Надеюсь, это поможет на решающем отрезке. Надо как следует отдохнуть, подлечиться и подготовиться к финальному рывку.