КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брэндон Ип: «Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса»

03:11
Теги:

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип в интервью «Известиям» отметил, что надеется на победу над коронавирусом. По его мнению, через несколько месяцев эта ситуация станет просто историей.

— Сейчас весь мир говорит о китайском коронавирусе. Что вы думаете об этой ситуации?

— Ситуация очень неприятная. Но такое уже бывало, подобные проблемы возникают не в первый раз, так что... Их нужно просто пережить...

— Нет опасений, что после истории с вирусом многие нынешние хоккеисты «Куньлуня» не захотят оставаться в команде на следующий сезон, а потенциальных новичков будет сложнее уговаривать ехать в Китай?

— Этот вопрос нужно задавать им — тем хоккеистам, которые не захотят ехать в страну. Думаю, с этой проблемой удастся справиться. Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса, через несколько месяцев все эти сложности станут историей, и мы сможем двигаться дальше.

Дополнительная информация

https://iz.ru/971877/aleksei-fomin/nadeius-v-kitae-smogut-izbavitsia-ot-koronavirusa

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир