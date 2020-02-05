Брэндон Ип: «Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса»

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип в интервью «Известиям» отметил, что надеется на победу над коронавирусом. По его мнению, через несколько месяцев эта ситуация станет просто историей.

— Сейчас весь мир говорит о китайском коронавирусе. Что вы думаете об этой ситуации?

— Ситуация очень неприятная. Но такое уже бывало, подобные проблемы возникают не в первый раз, так что... Их нужно просто пережить...

— Нет опасений, что после истории с вирусом многие нынешние хоккеисты «Куньлуня» не захотят оставаться в команде на следующий сезон, а потенциальных новичков будет сложнее уговаривать ехать в Китай?

— Этот вопрос нужно задавать им — тем хоккеистам, которые не захотят ехать в страну. Думаю, с этой проблемой удастся справиться. Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса, через несколько месяцев все эти сложности станут историей, и мы сможем двигаться дальше.