Брэндон Ип: «Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса»
Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип в интервью «Известиям» отметил, что надеется на победу над коронавирусом. По его мнению, через несколько месяцев эта ситуация станет просто историей.
— Сейчас весь мир говорит о китайском коронавирусе. Что вы думаете об этой ситуации?
— Ситуация очень неприятная. Но такое уже бывало, подобные проблемы возникают не в первый раз, так что... Их нужно просто пережить...
— Нет опасений, что после истории с вирусом многие нынешние хоккеисты «Куньлуня» не захотят оставаться в команде на следующий сезон, а потенциальных новичков будет сложнее уговаривать ехать в Китай?
— Этот вопрос нужно задавать им — тем хоккеистам, которые не захотят ехать в страну. Думаю, с этой проблемой удастся справиться. Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса, через несколько месяцев все эти сложности станут историей, и мы сможем двигаться дальше.
Дополнительная информация
https://iz.ru/971877/aleksei-fomin/nadeius-v-kitae-smogut-izbavitsia-ot-koronavirusa