Брэндон Ип: «Горд быть первым китайским хоккеистом на Матче звезд»

Нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип поделился ожиданиями от ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

— В юниорской лиге мне доводилось участвовать в таких мероприятиях, но это было уже слишком давно, — цитирует Ипа официальный сайт КХЛ. — Что ж, это доказывает, что жизнь — интересная и непредсказуемая штука и всегда может удивить тебя. В ней полно сюрпризов, и это здорово!

— Самое интересное в том, что вы — первый китайский хоккеист, принимающий участие в Матчах Звезд КХЛ.

— Я это предполагал, учитывая то, что «Куньлунь» выступает в Лиге не так давно. Что ж, я горд представлять Китай на таком мероприятии, да еще и вдобавок войти в историю. Постараюсь оставить приятное впечатление.

— Уже решили, в каких конкурсах хотели бы поучаствовать?

— Нет, но я, в общем-то, готов на все. Разве что хотелось бы уклониться от тех конкурсов, в которых надо быстро бегать. У меня недавно растяжение было — не хочется провоцировать травму. Да и оплошать не хочется: в этой лиге столько молодых быстрых ребят — куда мне за ними угнаться...