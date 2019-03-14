Брэндон Боченски: "Цель "Барыса" - победа в Кубке Гагарина"

Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски в интервью "Известиям" заявил, что целью команды является победа в Кубке Гагарина. Во втором раунде его клуб сыграет с "Авангардом".

– "Барыс" никогда не проходил в плей-офф дальше второго раунда. Команда способна обновить свое высшее достижение и выйти в финал конференции?

– Наша цель – выиграть Кубок Гагарина. В начале сезона эксперты предсказывали, что мы не выйдем в плей-офф. В итоге "Барыс" выиграл свой дивизион и хорошо играл весь сезон, поэтому я, конечно, верю в нашу команду.

– Какие матчи с "Авангардом" вас ждут: быстрые и техничные или силовые с игрой в тело и драками?

– Я ожидаю, что матчи серии будут очень системными и организованными. Вероятно, все игры с "Авангардом" окажутся очень тяжелыми. Что касается драк, то, может быть, в начале серии будут какие-то потасовки, но лучше ими не увлекаться. Дисциплина будет играть одну из ключевых ролей во всем противостоянии.