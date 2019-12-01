Брэндон Боченски: «Было легче в первый раз принять решение о завершении карьеры, чем во второй»

Бывший нападающий «Барыса» Брэндон Боченски заявил, что на этот раз окончательно завершил карьеру и не собирается ее возобновлять.

— Мне было легче в первый раз принять решение о завершении карьеры, чем во второй, — цитирует Боченски Sports.kz. — В этот раз на обдумывание потребовалось больше времени и все еще мысли об этом есть. Я люблю наших болельщиков и играть тоже люблю. И в тот раз возвращаться было легче.

— Следишь за «Барысом»?

— Слежу за командой. И смотрю с удовольствием игры, хорошая система, оборона. Думаю, у них есть возможность забивать на пару голов больше и идти дальше.

— В начале сезона Бойд ходил грустный, потому что тебя так и не подписали.

— Наверное, до сих пор пытается вернуть меня в команду. Я еще его даже не видел! Очень жду встречи с Дастином и остальными ребятами после игр.

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