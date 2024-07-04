Братья Федотовы продолжат карьеру в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», защитник Максим Федотов и нападающий Илья Федотов в ближайшее время покинут СКА и станут игроками «Сочи».

22-летний Максим Федотов в сезоне КХЛ-2023/24 провел за СКА 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) очков. В плей-офф на его счету 7 игр и 3 голевые передачи.

21-летния Илья Федотов также прошедший сезон провел в СКА. Форвард сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал результативных очков. В плей-офф КХЛ хоккеист не провел ни одной игры.