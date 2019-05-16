Братья-близнецы Малявко стали игроками минского "Динамо"

Нападающие Александр и Сергей Малявко заключили однолетние контракты с минским "Динамо", информирует официальный сайт белорусской команды.

Ранее братья-близнецы выступали за "Неман" из Гродно (Белоруссия). Александр и Сергей четыре раза становились чемпионами страны, еще трижды брали серебряные медали.

🔥 Братья Малявко – в ХК "Динамо-Минск". Как быстро вы научитесь их различать? 😎😎



👉 https://t.co/A4eM1KFICt pic.twitter.com/YC1DGAvdc0 – ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 16 мая 2019 г.

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