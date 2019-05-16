12:45 | Хоккей — КХЛ

Братья-близнецы Малявко стали игроками минского "Динамо"

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Нападающие Александр и Сергей Малявко заключили однолетние контракты с минским "Динамо", информирует официальный сайт белорусской команды.

Ранее братья-близнецы выступали за "Неман" из Гродно (Белоруссия). Александр и Сергей четыре раза становились чемпионами страны, еще трижды брали серебряные медали.

 

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Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/bratya-malyavko-v-khk-dinamo-minsk/

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