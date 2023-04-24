Браташ заявил, что крылатая фраза Линекера применима к ХК ЦСКА

Заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что считает уместным сравнивать ЦСКА с немецкой футбольной сборной конца прошлого века, о которой бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сказал: «Футбол — это игра, в которую играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».

«Кстати, эта крылатая фраза прозвучала, когда немцы стабильно выходили в финалы, побеждали, поэтому аналогия, думаю, уместна. Мы же помним, что успех тому поколению немецких футболистов приносила рациональная игра, и в этом плане мы можем их сравнивать с нынешним ЦСКА. Армейцы очень рациональны. Как любит выражаться Сергей Викторович Федоров, делают правильные вещи. А кому как не лучшему хоккеисту всех времен и народов разбираться, что правильно, а что нет. Правильно действовать в каждом даже самом мелком эпизоде, конечно, невозможно, но хоккеисты ЦСКА точно знают, как надо сыграть. И вот из таких правильных действий в исполнении команды и складывается общий положительный результат», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.