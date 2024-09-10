Браташ: «Чем меньше в КХЛ легионеров, тем лучше»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что не поддерживает возвращение лимита на легионеров в пять игроков.
— Я уже говорил, что не поддерживаю увеличение лимита, — приводит слова Браташа «РБ Спорт». — Я считаю, что чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Но это мое личное мнение. Я за развитие и воспитание российских хоккеистов.
— Легионеры должны быть только лидерами? Как, например, Трой Джозефс в «Ладе».
— Если такие легионеры есть, то это неплохо. Но хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки.
В апреле стало известно, что правление Федерации хоккея России (ФХР) поддержало проект увеличения лимита на легионеров с трех до пяти в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матчи до трех иностранцев.
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|10.09
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -