Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:28

Браташ рассказал о трудностях формирования состава «Лады» перед возвращением клуба в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о процессе формирования команды перед возвращением в Континентальную хоккейную лигу.

«Команда начала строиться, когда я еще дорабатывал свой контракт с ФХР с молодежной сборной на Кубке Черного моря, поэтому спортивный директор формировал команду без меня. Как я понимаю, выбора особо не было. Мне просто сообщали по факту, кого подписали, кого берут. Команда комплектовалась по остаточному принципу? Так получилось, но это неизбежно было в той ситуации, без драфта расширения... Да, поэтому, естественно, все востребованные игроки на 99%, если не на 100%, были уже при командах. Приходилось выбирать только тех, кто по каким-то причинам остался перед сезоном без команды. Мне дали такой состав, с ним я и начал работать», — приводит слова Браташа Metaratings.ru.

«Лада» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 48 очков в 40 матчах. Лидирует — «Металлург» (55 очков в 40 играх).

Источник: https://metaratings.ru/news/nastavnik-lady-bratash-rasskazal-o-trudnostyakh-formirovaniya-sostava-pered-vozvrasheniem-kluba-v-kkhl-312839/
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
0
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Щитов уверен, что «Локомотив» обыграет «Ак Барс»

«Трактор» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 39 12 27 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
7.12 12:30
Адмирал – Амур
 1 : 0
7.12 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
7.12 17:00
Металлург Мг – Торпедо
 - : -
7.12 17:00
Трактор – СКА
 - : -
7.12 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
7.12 18:00
Лада – Нефтехимик
 - : -
7.12 19:00
Локомотив – Ак Барс
 - : -
7.12 19:00
Витязь – ЦСКА
 - : -
7.12 19:30
Спартак – Сочи
 - : -
7.12 19:30
Северсталь – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости