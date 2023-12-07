Браташ рассказал о трудностях формирования состава «Лады» перед возвращением клуба в КХЛ
Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о процессе формирования команды перед возвращением в Континентальную хоккейную лигу.
«Команда начала строиться, когда я еще дорабатывал свой контракт с ФХР с молодежной сборной на Кубке Черного моря, поэтому спортивный директор формировал команду без меня. Как я понимаю, выбора особо не было. Мне просто сообщали по факту, кого подписали, кого берут. Команда комплектовалась по остаточному принципу? Так получилось, но это неизбежно было в той ситуации, без драфта расширения... Да, поэтому, естественно, все востребованные игроки на 99%, если не на 100%, были уже при командах. Приходилось выбирать только тех, кто по каким-то причинам остался перед сезоном без команды. Мне дали такой состав, с ним я и начал работать», — приводит слова Браташа Metaratings.ru.
«Лада» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 48 очков в 40 матчах. Лидирует — «Металлург» (55 очков в 40 играх).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|- : -
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|- : -
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -