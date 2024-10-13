Браташ — о поражении от «Амура»: «По выполнению игрового задания к игрокам «Лады» вопросов нет»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«По организации, выполнению игрового задания, в целом нет вопросов к своей команде. Видно, было желание, самоотдача, но нужно забивать. Сами видели выход «два в один», выход «три в один» у нас игрок не может подкидку через клюшку дать элементарно. Это, что как не мастерство ли? Один в один выходим в ворота не попадаем. Защитники бросают с убойной, голевой позиции — не попадают в створ. Вот поэтому у нас и ноль голов. А так по содержанию нашей игры я доволен.

У нас было хорошее движение, нет никаких вопросов по функциональному состоянию, мы к этому матчу правильно подготовились и сопернику не проиграли ни в чем. Прилетели вечером по тольяттинскому времени, поужинали, выспались и на игру. Что будет дальше не знаю, посмотрим", — приводит слова Браташа официальный сайт «Амура».

Хабаровчане переместились на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» идет десятой, также имея на своем счету 12 баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в Хабаровске. Игра пройдет 15 октября.