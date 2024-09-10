Браташ — о подписании контракта с Максимом Третьяком: «Его главный крест — великий дед»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал подписание контракта с вратарем Максимом Третьяком.
— В современном хоккее комплектованием занимается менеджмент, а главный тренер, во всяком случае у нас в «Ладе», работает с теми, кого смогли подписать. Из того, кто есть, я выбираю, кто будет играть на каких позициях и какое место в команде займет.
— Существует мнение, что на Максима Третьяка давит то, что он внук великого вратаря.
— Это не может не давить. Это крест, который все равно приходится нести человеку всю жизнь. А у него такой крест — это великий дед, — сказад Браташ «РБ Спорт».
Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один сезон. В сезоне-2023/24 Третьяк выступал в «Сочи». Он провел 17 матчей в КХЛ, в которых один раз сыграл на ноль при 88,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 4.54.
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