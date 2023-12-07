Браташ признался, что ему сложнее работать с легионерами, чем с россиянами

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о работе с иностранными хоккеистами.

«Насколько необычна работа с легионерами? Сложнее, если честно. Но не впервой, я все-таки за рубежом поиграл по ходу карьеры. Нужно делать поправку и учитывать их менталитет. Зачем они сюда приезжают и как преодолевают трудности, которые рано или поздно все равно встают на пути. Не может быть, чтобы все было гладко и легко. Любой иностранный игрок, который еще и не играл КХЛ, — в это, можно сказать, загадка. Даже сейчас, после их удачного, скажем так, старта, еще рано делать окончательные выводы по поводу уровня мастерства, их характера и даже роли в команде. Я думаю, что как минимум сезон должен пройти, чтобы проанализировать их работу во всех ситуациях», — цитирует тренера Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в КХЛ перед началом сезона-2023/24. После 41 матча команда Браташа занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.