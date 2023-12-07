Браташ признался, что ему сложнее работать с легионерами, чем с россиянами
Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о работе с иностранными хоккеистами.
«Насколько необычна работа с легионерами? Сложнее, если честно. Но не впервой, я все-таки за рубежом поиграл по ходу карьеры. Нужно делать поправку и учитывать их менталитет. Зачем они сюда приезжают и как преодолевают трудности, которые рано или поздно все равно встают на пути. Не может быть, чтобы все было гладко и легко. Любой иностранный игрок, который еще и не играл КХЛ, — в это, можно сказать, загадка. Даже сейчас, после их удачного, скажем так, старта, еще рано делать окончательные выводы по поводу уровня мастерства, их характера и даже роли в команде. Я думаю, что как минимум сезон должен пройти, чтобы проанализировать их работу во всех ситуациях», — цитирует тренера Metaratings.ru.
«Лада» вернулась в КХЛ перед началом сезона-2023/24. После 41 матча команда Браташа занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Лада
|41
|21
|20
|50
|5
|Ак Барс
|40
|23
|17
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 0
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 4
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -