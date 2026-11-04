Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Браташ — о победе «Адмирала» над СКА: «Нечастый случай, когда выиграл и в неравных составах, и в равных»

Браташ — о победе «Адмирала» над СКА: «Нечастый случай, когда выиграл и в неравных составах, и в равных»

Руслан Минаев

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ подвел итоги победы над СКА (4:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Для нас все удачно сложилось — выиграли. Нечастый случай, когда мы выиграли и в неравных составах, и в равных. Поэтому сегодня для нас удачный день, скажем так. Настраивали ли по-особенному команду после поражения в дерби? Ребята после поражения всегда сами расстроены и не удовлетворены, поэтому они всегда стараются реабилитироваться, что сегодня получилось. Хотя начало было не очень хорошее, но потом получилась целостная игра, все справлялись в своих ситуациях. Гол Бояркина? Уже поздравили — особенное событие, так и сказали, подарили ему шайбу. Я сам, когда играл, мечтал забить, но так и не удалось (смеется). А здесь, пусть и такой, но гол», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
Олег Браташ
Читайте также
«Это элита». Капризов продолжает писать историю «Миннесоты»
«Я сильная девочка». Фигуристка Елена Ильиных рассказала о химиотерапии и рождении четвертого ребенка
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Разин — о поражении СКА от «Адмирала»: «Одни хотели выиграть, вторые — поиграть»

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Авангард 22 12 10 26
4 Амур 23 12 11 25
5 Барыс 24 12 12 25
6 Салават Юлаев 24 12 12 25
7 Адмирал 23 11 12 25
8 Ак Барс 25 11 14 24
9 Автомобилист 22 10 12 23
10 Трактор 23 10 13 23
11 Сибирь 25 9 16 22
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 23 16 7 33
3 Торпедо НН 22 14 8 31
4 Спартак 24 13 11 30
5 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 26 10 16 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 23 8 15 22
10 Лада 24 5 19 15
11 Сочи 23 7 16 14
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 10:00 Амур – Барыс 2 : 0
8.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
8.11 14:00 Нефтехимик – Локомотив - : -
8.11 17:00 Сочи – Динамо Мн - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости