Браташ — о победе «Адмирала» над СКА: «Нечастый случай, когда выиграл и в неравных составах, и в равных»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ подвел итоги победы над СКА (4:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Для нас все удачно сложилось — выиграли. Нечастый случай, когда мы выиграли и в неравных составах, и в равных. Поэтому сегодня для нас удачный день, скажем так. Настраивали ли по-особенному команду после поражения в дерби? Ребята после поражения всегда сами расстроены и не удовлетворены, поэтому они всегда стараются реабилитироваться, что сегодня получилось. Хотя начало было не очень хорошее, но потом получилась целостная игра, все справлялись в своих ситуациях. Гол Бояркина? Уже поздравили — особенное событие, так и сказали, подарили ему шайбу. Я сам, когда играл, мечтал забить, но так и не удалось (смеется). А здесь, пусть и такой, но гол», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.