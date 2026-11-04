Браташ — о победе «Адмирала» над СКА: «Нечастый случай, когда выиграл и в неравных составах, и в равных»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ подвел итоги победы над СКА (4:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Для нас все удачно сложилось — выиграли. Нечастый случай, когда мы выиграли и в неравных составах, и в равных. Поэтому сегодня для нас удачный день, скажем так. Настраивали ли по-особенному команду после поражения в дерби? Ребята после поражения всегда сами расстроены и не удовлетворены, поэтому они всегда стараются реабилитироваться, что сегодня получилось. Хотя начало было не очень хорошее, но потом получилась целостная игра, все справлялись в своих ситуациях. Гол Бояркина? Уже поздравили — особенное событие, так и сказали, подарили ему шайбу. Я сам, когда играл, мечтал забить, но так и не удалось (смеется). А здесь, пусть и такой, но гол», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.
«Адмирал» набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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|22
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|5
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|11
|Сочи
|23
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|16
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|10:00
|Амур – Барыс
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