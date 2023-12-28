Браташ пересказал ход матча «Лады» с московским «Динамо»: «Игру необязательно было смотреть»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ на пресс-конференции забавно прокомментировал ход матча с московским «Динамо» (4:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Сначала было 0:0. Потом мы забили гол в большинстве. Потом мы выстояли в меньшинстве, а потом на последней минуте наше четвертое звено смогло забить в раздевалку. Во втором периоде несколько феноменальных спасений Подъяпольского и еще две заброшенные шайбы не позволили сопернику приблизиться к нам в счете.
В третьем периоде, я считаю, что мы уверенно довели матч до победы. Так что необязательно было смотреть игру, я все рассказал», – сказал Браташ на пресс-конференции.
«Лада» (57 очков) после 46 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (62) после 45 игр продолжает занимать второе место на «Западе».
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|55
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|20
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|4 : 0
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|3 : 1
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|2 : 3 Б
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|3 : 5
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|1 : 4
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|1 : 4
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|4 : 6