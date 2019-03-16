Браст - про хит на Боченски: "Я просто не хотел, чтобы он удерживал шайбу"

Канадский голкипер "Торпедо" Барри Браст в интервью "СЭ" рассказал о первом раунде плей-офф, своей игре, а также поделился мнением о чешском тренере Милоше Ржиге.

– Вы отыграли все семь матчей в первом раунде. Сейчас сил совсем не осталось?

– Чувствую себя отлично! Мне посчастливилось остаться полностью физически здоровым. Сложнее пришлось в психологическом плане, эта серия буквально вытягивала ментальные ресурсы. Только недавно обсуждали с тренером, насколько значительно изменилось вратарское мастерство за последние годы. Он советовал мне просто не обращать ни на что внимания, и придерживаться нашей программы. Да, мы не победили, но я горжусь нашей командой и всем, чего мы достигли. Весь Нижний Новгород гордится тем, что мы сделали в этой серии.

– Болельщики точно не забудут ваш хит на Брэндоне Боченски. Зачем вы его применили?

– Мы уступали в одну шайбу, и времени совсем не оставалось. Боченски отлично управляется с шайбой. Я просто не хотел, чтобы он удерживал ее в углу и убивал драгоценные секунды, поэтому сделал все возможное, чтобы помочь команде добыть шайбу. (Евгений Белоусов)

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