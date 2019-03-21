Бранко Радивоевич завершил карьеру

Нападающий сборной Словакии Бранко Радивоевич объявил о завершении карьеры, сообщает официальный Твиттер "Спартака". 38-летний хоккеист выступал за красно-белых четыре сезона: с 2008 по 2011 годы, а затем в сезоне-2012/13.

Также он выступал за такие команды, как "Дукла", "Финикс", "Филадельфия", "Миннесота", "Атлант", "Нефтехимик" и "Слован". Отметим, что он является лучшим бомбардиром "Спартака" в КХЛ, набрав 162 очка в 228 встречах.

В составе сборной Словакии он стал бронзовым призером чемпионата мира-2003, а в 2012 году выиграл с командой серебро.