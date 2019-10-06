Бранислав Иванович: «Во втором тайме появилась небольшая паника»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович после матча 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) подвел итоги встречи. По его словам, во втором тайме появилась небольшая паника.

— В таких матчах очень важно забивать в самом начале. Сегодня мы очень быстро забили и первый, и второй мячи, — цитирует Иывановича сайт «Зенита». — Это все поменяло — мы контролировали игру. Только 20 минут во втором тайме, в самом начале, когда «Урал» всеми силами атаковал и забил гол, у нас появилась небольшая паника. Но потом мы забили третий и контролировали игру до конца. Большая победа, большие три очка, продолжаем дальше.

?— Сегодня «Зенит» и эмоциаонально, и физически свежо смотрелся, как будто и не было матча Лиги чемпионов в среду. Как так удалось?

— Я всегда это повторяю: это нормальная жизнь футболиста — во всей Европе и везде в мире все играют на четвертый день, так что это наша работа. Мы ради этого живем и регулярно к этому готовимся. Когда играешь на седьмой день, гораздо сложнее себя мотивировать — больше тренировок, больше нагрузок. А такой ритм все подходит, и это хорошо.

— Сергей Семак перед игрой сказал, что вы будете руководить обороной в три защитника, но пришлось очень быстро перестроиться. До игры подразумевалось, что вы можете перестроиться или это получилось на ходу?

— К большому сожалению, пришлось перестраиваться на ходу, потому что Маммана получил травму. Надеемся, что с ним ничего страшного, и он быстро вернется на поле. Мы начали в схеме с тремя защитниками, потом быстро перестроились на игру в четыре, и думаю, что за исключением нескольких моментов мы сыграли хорошо.

— А то, что вы в конце стали действовать на позиции левого защитника?

— Да, давно там не играл! Думаю, что в «Зените» ни разу там не сыграл, но в «Челси» я провел много матчей на этой позиции, поэтому быстро вспомнил, как это делается.