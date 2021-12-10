Брагин: «Здорово подготовились, довольны победой, ведь играли с лидером всей лиги»
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра с нашей стороны. Здорово работали весь матч, отлично спецбригады сыграли. Довольны победой, ведь играли с лидером всей лиги. Здорово подготовились и, считаю, заслуженно выиграли.
— Минус Лехтонен, Ожиганов, Фальковский, Фантенберг... Выходят ребята почти без опыта, а оборона работает. Это система?
— Да, это наша вертикаль. ВХЛ, МХЛ, КХЛ — все команды играют в одном стиле. Ребята приходят, всё знают, так намного проще. Ошибки бывают, но если брать в общем, то все надежно в обороне. И вратарь здорово помогает, поэтому такой результат.
— Что помогло выйти из ноябрьской ямы?
— У всех бывают небольшие спады, сейчас мы на неплохом ходу. Главное — все играют с полной самоотдачей, тактически здорово, в плане физики неплохое состояние, — сказал тренер пресс-службе клуба.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-pobiedie-v-maghnitoghorskie/
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