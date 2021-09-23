Брагин: «СКА играл только последние 10 минут матча с «СЮ». В раздевалке был серьезный разговор»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за эти 50 минут… Команда играла только последние 10 минут матча. В раздевалке был серьезный разговор. Надеюсь, больше такого не повторится. С тем, что мы сказали ребятам, они согласились. Соперник сыграл здорово, реализовал большинство. Но мы играли со слишком большим уважением к «Салавату», так нельзя. Чтобы обыгрывать таких соперников нужно больше хотеть, играть от ножа, больше бросать», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

По два очка в составе победителей набрали Сакари Маннинен (1+1), Шакир Мухамадуллин (1+1) и Маркус Гранлунд (0+2). У СКА дубль оформил Антон Бурдасов.