Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брагин: «СКА хорошо работал все 60 минут матча с «Сочи»

16 сентября 2021, 23:37
Теги:

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).

«Наша команда хорошо работала все 60 минут. Были хорошие шансы — жалко, что всего два гола забили. Благодарен ребятам за хорошую работу», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/16/489588.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами? Магучих разгласила тайну
У этого «Локомотива» стальной характер. Команду Марко Николича возили весь матч, но она не сломалась
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Головин перевернул игру «Монако» со «Штурмом». Вышел и отдал решающий голевой пас
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд