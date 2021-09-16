Брагин: «СКА хорошо работал все 60 минут матча с «Сочи»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).

«Наша команда хорошо работала все 60 минут. Были хорошие шансы — жалко, что всего два гола забили. Благодарен ребятам за хорошую работу», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен.