Брагин: «СКА хорошо работал все 60 минут матча с «Сочи»
16 сентября 2021, 23:37
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).
«Наша команда хорошо работала все 60 минут. Были хорошие шансы — жалко, что всего два гола забили. Благодарен ребятам за хорошую работу», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.
Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен.
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