Брагин: «Разобрали нашу домашнюю встречу с Ригой»
23:06
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил исход матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).
— Серьезно готовились к этому матчу, — цитирует тренер сайт СКА. — У нас конец плотного отрезка, было много игр за короткий промежуток времени. Разобрали нашу домашнюю встречу с Ригой. Хорошо начали матч, повели 3:0, второй период неплохо сыграли. В третьем немного потеряли концентрацию, поэтому была чуть нервозная концовка. А так ребята молодцы, хорошо отработали.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/dinamo-righa-ska-priess-konfierientsiia-8/
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