КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брагин: «Разобрали нашу домашнюю встречу с Ригой»

23:06
Теги:

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил исход матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).

— Серьезно готовились к этому матчу, — цитирует тренер сайт СКА. — У нас конец плотного отрезка, было много игр за короткий промежуток времени. Разобрали нашу домашнюю встречу с Ригой. Хорошо начали матч, повели 3:0, второй период неплохо сыграли. В третьем немного потеряли концентрацию, поэтому была чуть нервозная концовка. А так ребята молодцы, хорошо отработали.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/dinamo-righa-ska-priess-konfierientsiia-8/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир