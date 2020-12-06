КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брагин разобрал игру хоккеистов СКА в матче с «Трактором»

10:07
Теги:

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Трактором» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пока нас удовлетворяет игра Владимира Ткачева в звене Кемппайнена. Когда мы играем активно, случаются тактические ошибки в виде выходов соперника «1 на 1». В команде очень бурно отреагировали на гол Швец-Рогового. У него в каждом матче возникают моменты, надеюсь, в дальнейшем будет чаще забивать. Стремвалль очень и очень нравится: он агрессивный, злой, быстрый. Думаю, он принесет пользу. Со стороны Якова Тренина сегодня была очень хорошая игра», — цитирует тренера питерцев официальный сайт КХЛ.

После этой победы СКА находится на втором месте на «Западе» с 46 очками, «Трактор» — третий на «Востоке» (44 очка).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/05/476889.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир