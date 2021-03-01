Брагин рассказал о выборе состава СКА на матчи плей-офф

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил готовность команды к старту плей-офф.

— Насколько атакующая игра «Динамо» является плюсом для СКА?

— Они во время нашей последней игры пробовали различные схемы. Посмотрим, как начнут плей-офф. Мы готовимся к любому варианту игры, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Позиция вратаря. Определились с тем, кто будет начинать?

— Плей-офф начинает Самонов.

— В последних матчах мы не видели Бенгтссона, хотя он один из лучших в команде по статистике. Ему дали отдохнуть, или есть повреждение?

— У нас семь легионеров, идет ротация, смотрим состав под каждый конкретный матч. Лукас в обойме, тренируется и готов играть. Когда есть выбор, это всегда хорошо.

— Хуснутдинов надолго выбыл? Есть ли у него шанс вернуться до конца сезона?

— Нет, для него этот сезон закончен.

— Вы сказали, что непростой был сезон, это понятно. Сейчас игроки близки к идеальной форме?

— Думаю, команда в плане физики готова.

— В последних матчах на лед выходил тот состав, что будет на старте плей-офф.

— Думаю, на 95% состав из прошлой игры и начнет плей-офф, если не вмешаются какие-то дополнительные обстоятельства.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Динамо».