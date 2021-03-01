Брагин рассказал о выборе состава СКА на матчи плей-офф
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил готовность команды к старту плей-офф.
— Насколько атакующая игра «Динамо» является плюсом для СКА?
— Они во время нашей последней игры пробовали различные схемы. Посмотрим, как начнут плей-офф. Мы готовимся к любому варианту игры, — приводит слова тренера сайт СКА.
— Позиция вратаря. Определились с тем, кто будет начинать?
— Плей-офф начинает Самонов.
— В последних матчах мы не видели Бенгтссона, хотя он один из лучших в команде по статистике. Ему дали отдохнуть, или есть повреждение?
— У нас семь легионеров, идет ротация, смотрим состав под каждый конкретный матч. Лукас в обойме, тренируется и готов играть. Когда есть выбор, это всегда хорошо.
— Хуснутдинов надолго выбыл? Есть ли у него шанс вернуться до конца сезона?
— Нет, для него этот сезон закончен.
— Вы сказали, что непростой был сезон, это понятно. Сейчас игроки близки к идеальной форме?
— Думаю, команда в плане физики готова.
— В последних матчах на лед выходил тот состав, что будет на старте плей-офф.
— Думаю, на 95% состав из прошлой игры и начнет плей-офф, если не вмешаются какие-то дополнительные обстоятельства.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/brifingh-valieriia-braghina-pieried-startom-pliei-off/
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