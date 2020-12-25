Брагин рассказал о потерях СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростая игра, много эмоций и физических сил в прошлой игре отдали. Пришлось лучшие силы в третьем периоде собрать, нужно было правильно играть, в третьем периоде это получилось. Очень рад, что добились победы. Самонов простыл. Думаю, Хелльберг реабилитировался за предыдущую неудачу. У Марченко легкая травма. Швец-Роговой выбыл минимум на месяц», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

На данный момент питерцы вторые на «Западе» с 55 очками.