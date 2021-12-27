Брагин: «Пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли «Амуру»
15:15
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хороший матч с обеих сторон, обоюдоострый, с обилием моментов. Думаю, зрителям игра понравилась, — приводит слова тренера сайт СКА. — Очень приятно было слышать поддержку в Хабаровске от болельщиков, их было слышно, благодарны им. Пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли. Знали, что у соперника — серия поражений, они выйдут от ножа, тем более, против СКА. Были готовы к этому».
СКА возглавляет турнирную таблицу Запада, набрав 60 очков в 43 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/valieri-braghin-o-porazhienii-v-khabarovskie/
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