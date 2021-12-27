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Брагин: «Пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли «Амуру»

15:15
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч с обеих сторон, обоюдоострый, с обилием моментов. Думаю, зрителям игра понравилась, — приводит слова тренера сайт СКА. — Очень приятно было слышать поддержку в Хабаровске от болельщиков, их было слышно, благодарны им. Пропустили необязательные голы, поэтому и проиграли. Знали, что у соперника — серия поражений, они выйдут от ножа, тем более, против СКА. Были готовы к этому».

СКА возглавляет турнирную таблицу Запада, набрав 60 очков в 43 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/valieri-braghin-o-porazhienii-v-khabarovskie/

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Анна Горшкова все материалы автора
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