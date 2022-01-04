Брагин прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА
Валерий Брагин прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.
«Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей. Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей. В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.
Перед штабом стоят серьезные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой — в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга слова Брагина.
Сегодня, 4 января, СКА объявил о перестановках в тренерском штабе. Валерий Брагин, занимавший должность главного тренера на протяжении полутора сезонов, занял позицию старшего тренера, а Роман Ротенберг возглавил команду.
Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.
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