Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мнением о новичках команды — Оскаре Фантенберге и Максиме Грошеве.

— Как проходит подготовка во время паузы в чемпионате?

— Вы знаете, что команда переболела — все игроки и штаб. Все было непросто на том отрезке. Мы отдохнули, потом поработали. Надеюсь, что в плане физики будет все нормально, — цитирует тренера сайт СКА.

— В паузе состав СКА пополнился Оскаром Фантенбергом. Что скажете о нем?

— Оскар уже поработал с нами. Он имеет опыт выступлений в КХЛ, защитник хорошего уровня. Посмотрим, как будет в играх, но он добавит конкуренции нашей обороне. Если человек поиграл в НХЛ, это качественный защитник.

— Определили для него место в составе?

— Сейчас он в паре с Игорем Ожигановым. Посмотрим, как все это будет работать. Мы всегда будем искать возможности для улучшения игры. Но, с точки зрения качества игры, это тот игрок, который принесет пользу.

— Несколько слов о Максиме Грошеве.

— Прекрасно его знаю. От природы у него хорошие физические качества. При своих габаритах он очень взрывной. При таких размерах площадки, при современном хоккее это очень важно. Хорошее приобретение, у него есть будущее, но оно зависит от того, как он будет работать и развиваться.