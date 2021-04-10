Брагин отметил игру Подколзина в серии с ЦСКА
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги пятого матча финала плей-офф Западной Конференции против ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3).
— Это плей-офф, выиграли в третьем овертайме, нанеся хороший бросок. Ребята терпели, было непросто — сыграли практически два матча. Да, где-то ошибались, но дождались шанса, забили и едем на шестую игру, — приводит слова тренера сайт СКА.
— Спасибо за драматизм. Как настроить команду на овертайм, где каждая ошибка смертельна?
— Самое главное — правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно — а момент придет.
— Это главные акценты, которые вы делали перед овертаймами?
— Хотели более активно сыграть, но силенки и с нашей, и с той стороны были на исходе.
— У молодых или опытных осталось больше сил после такого матча?
— Молодежь после таких игр лучше восстанавливается, но и опытные за счет своего багажа тоже способны неплохо это сделать.
— Подколзина критиковали, а сейчас он преобразился.
— Очень рад за него. После молодежного чемпионата мира много с ним беседовали, приводили в порядок его психологическое состояние. Продуктивно играет сейчас.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/tsska-ska-match-piatyi-priess-konfierientsiia-2/
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