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Брагин отметил игру Подколзина в серии с ЦСКА

22:41
Валерий Брагин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Брагин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги пятого матча финала плей-офф Западной Конференции против ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3).

10&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 2:3 3ОТ. Игорь Ожиганов и&nbsp;Василий Подколзин.СКА в двух шагах от повторения величайшего камбэка, который сделал 6 лет назад. 19-летний форвард забил в 3-м овертайме

— Это плей-офф, выиграли в третьем овертайме, нанеся хороший бросок. Ребята терпели, было непросто — сыграли практически два матча. Да, где-то ошибались, но дождались шанса, забили и едем на шестую игру, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Спасибо за драматизм. Как настроить команду на овертайм, где каждая ошибка смертельна?

— Самое главное — правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно — а момент придет.

— Это главные акценты, которые вы делали перед овертаймами?

— Хотели более активно сыграть, но силенки и с нашей, и с той стороны были на исходе.

— У молодых или опытных осталось больше сил после такого матча?

— Молодежь после таких игр лучше восстанавливается, но и опытные за счет своего багажа тоже способны неплохо это сделать.

— Подколзина критиковали, а сейчас он преобразился.

— Очень рад за него. После молодежного чемпионата мира много с ним беседовали, приводили в порядок его психологическое состояние. Продуктивно играет сейчас.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/tsska-ska-match-piatyi-priess-konfierientsiia-2/

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