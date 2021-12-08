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Брагин остался доволен игрой СКА в матче против «Трактора»

20:02
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Главный тренер СКА Валерий Брагин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Хорошая работа нашей команды все 60 минут. Реализовали свои моменты и, думаю, заслуженно выиграли.

— СКА выигрывает в Челябинске уже несколько лет подряд. Как оцените сегодня игру своего капитана?

— Хорошая игра с его стороны.

— Комаров набрал первое очко за 10 матчей. Как он реагировал на безрезультативную серию?

— Он здорово сыграл в том моменте — вывел Марченко практически на пустые ворота. Ему нужно было время на адаптацию, сейчас с каждым матчем он играет все лучше и лучше.

— Иван Морозов сегодня играет в ВХЛ в Петербургском дерби. Чего ему не хватает, чтобы на постоянной основе играть в главной команде?

— Есть определенные нюансы, которые мы хотим, чтобы он улучшил. Поэтому сейчас он в ВХЛ.

— Довольны ли сегодня количеством реализованного большинства?

— Давно не забивали в большинстве, сегодня забили. С каждой игрой получается все лучше и лучше, мы очень много работаем в этом направлении.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-pobiedie-v-chieliabinskie/

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Иван Шитик все материалы автора
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