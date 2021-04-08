Брагин оценил победу над ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина: «В плане тактики сыграли намного лучше»

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил победу своей команды над ЦСКА (3:1) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Московские армейцы ведут в серии со счетом 3-1.

— Хороший матч с нашей стороны. Полная самоотдача, много заблокированных бросков. Игра для нас получилась сегодня цельной.

— Ключевые отличия от прошлой игры?

— В плане тактики сыграли намного лучше. Действовали более надежно. И в атаке себя неплохо проявили, были и другие хорошие моменты. Ребята заслужили эту победу.

— Было задание сыграть максимально просто без лишних импровизаций?

— Отчасти правильно. Но не сказал бы, что мы действовали максимально просто. Попросили ребят как можно надежнее в своей зоне.

— Долго думали над составом на эту игру?

— Да, долго его обсуждали и сделали выбор в пользу этих ребят.

— Все равно удивляет, что в концовке матча при скользком счете на лед выходит неопытный Цицюра.

— Он неплохо действует в обороне, поэтому играл в концовке.

— Аалтонен уже полтора месяца не появлялся в составе.

— У него было рождение ребенка. Аалтонен с нами работает, сейчас находится в обойме, но решили на матч идти вот таким составом.

(Михаил Зислис)