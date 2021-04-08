Брагин оценил победу над ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина: «В плане тактики сыграли намного лучше»
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил победу своей команды над ЦСКА (3:1) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Московские армейцы ведут в серии со счетом 3-1.
— Хороший матч с нашей стороны. Полная самоотдача, много заблокированных бросков. Игра для нас получилась сегодня цельной.
— Ключевые отличия от прошлой игры?
— В плане тактики сыграли намного лучше. Действовали более надежно. И в атаке себя неплохо проявили, были и другие хорошие моменты. Ребята заслужили эту победу.
— Было задание сыграть максимально просто без лишних импровизаций?
— Отчасти правильно. Но не сказал бы, что мы действовали максимально просто. Попросили ребят как можно надежнее в своей зоне.
— Долго думали над составом на эту игру?
— Да, долго его обсуждали и сделали выбор в пользу этих ребят.
— Все равно удивляет, что в концовке матча при скользком счете на лед выходит неопытный Цицюра.
— Он неплохо действует в обороне, поэтому играл в концовке.
— Аалтонен уже полтора месяца не появлялся в составе.
— У него было рождение ребенка. Аалтонен с нами работает, сейчас находится в обойме, но решили на матч идти вот таким составом.
(Михаил Зислис)
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