Брагин оценил игру СКА в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).

«Хороший матч с нашей стороны, была необязательная первая шайба, а так цельно сыграли весь матч, особенно второй период, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Максим Грошев и Василий Подколзин провели хорошую игру. Владимира Ткачева, Кирилла Марченко и Линдена Вея можно будет ждать после перерыва».

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