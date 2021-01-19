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Брагин оценил игру СКА в матче с «Автомобилистом»

20:18
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Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).

«Хороший матч с нашей стороны, была необязательная первая шайба, а так цельно сыграли весь матч, особенно второй период, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Максим Грошев и Василий Подколзин провели хорошую игру. Владимира Ткачева, Кирилла Марченко и Линдена Вея можно будет ждать после перерыва».

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/19/480171.html

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