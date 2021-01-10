Брагин объяснил выбор состава на матч против ЦСКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 ОТ).

— Хороший матч получился, похожий на плей-офф, с обилием силовой борьбы. Моментами ЦСКА имел преимущество, моментами — мы. В основное время 2:2, в овертайме ЦСКА забил, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Матч хороший, но у СКА все же четыре поражения подряд. Что надо изменить?

— Не за горами плей-офф, идет подготовка, смотрим. У кого лучше состояние, те и играют. Будем стараться победить в следующей игре.

— Как ребята, вернувшиеся из Канады?

— Психологически у них нормальное состояние, физически из-за акклиматизации не очень. Грошев и Кирсанов неплохо выглядели по движению, вопросов нет.

— Самонов хорош в ближнем бою, но, кажется, иногда ошибается при средних и дальних бросках.

— Думаю, нет никаких опасений в команде по этому поводу.

— Получается, вы загрузили команду?

— Повторюсь, идет подготовка к плей-офф.

— Почему не играл Ткачев?

— Смотрим на каждого игрока. Играли лучшие на данный момент.

— В третьем периоде отдали инициативу. Действовали на удержание, или ЦСКА перехватил инициативу?

— Удаления были, противник завладел преимуществом.

— Кирсанова вы выпускали в решающие моменты.

— Он справился со своими задачами.

— Почему таким закрытым получился первый период?

— Соперник активно начал, имел небольшое преимущество. Потом команда адаптировалась к этим скоростям, и пошла обоюдоострая игра.

— Не давит неудачная серия?

— Конечно, поражения давят на любую команду. Нужно просто стараться выиграть следующий матч.

— Почему Галимов был заявлен слева?

— Стремвалль играет справа. Эмиль сказал, что ему без разницы, с какой стороны играть.

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