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Брагин объяснил, почему у СКА не получалась игра в начале матча с «Северсталью»

10:30
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень непростой матч против организованной, молодой, боевитой команды. Два периода с нашей стороны не получились. Не то, чтобы не получились — противник играл агрессивно и боевито. Но после двух периодов пришлось немножко взбодрить ребят и, самое главное, перейти на три линии. Как взбодрили? Сказали, что будем играть более агрессивно, защитников включать. Немножко эмоций пришлось добавить с моей стороны», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

СКА продолжает идти вторым на «Западе» с 41 очком, у череповецкого клуба — 32 очка и седьмая позиция.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/26/476436.html

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