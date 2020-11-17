Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

«Неважно начали, но потом было два хороших периода с нашей стороны. Вытащили игру с 0:2, проявили характер, выиграли в овертайме. Молодцы ребята, достали из себя эмоции, сыграли более активно. Очень важная победа. Мы будем разбираться, почему получился не совсем удачный первый период. Может, дело в подготовке, или выходной день повлиял. Проанализируем, чтобы такого не повторялось», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.