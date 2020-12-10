Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:2).

«Хорошее начало, забили голы, создали хороший задел. Большое большинство потеря концентрация, провели неплохой матч. Серьезный разговор был после матча с рижским «Динамо», что нельзя так играть при своих болельщиках и нужно серьезно относиться к любому сопернику. Строительство команды еще идет, в первом периоде было то, что мы хотим видеть», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.