Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:2).

«Обоюдоострая игра с обилием силовой борьбы, соперник использовал два наших удаления. Третий период провели неплохо, но нужно использовать свои моменты. «Йокерит» — хорошая команда, матчи с ними похожи на плей-офф и всегда непросто с ними играть», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.