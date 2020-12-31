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Брагин — о поражении «Йокериту»: «Соперник использовал два наших удаления»

08:25
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:2).

«Обоюдоострая игра с обилием силовой борьбы, соперник использовал два наших удаления. Третий период провели неплохо, но нужно использовать свои моменты. «Йокерит» — хорошая команда, матчи с ними похожи на плей-офф и всегда непросто с ними играть», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.

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