Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:2 Б).

— Равная игра была сегодня, — приводит слова Брагина официальный сайт клуба. — У нас были моменты, у них тоже неплохие шансы, счет 1:1 закономерен. По буллитам выглядел сильнее соперник.

— Впервые на льду было сочетание Марченко — Морозов — Кетов. В чем состояла задумка?

— Мы заканчивали прошлую игру в таком сочетании. Неплохо они смотрелись, хорошие моменты были, гол забили, хотя и пропустили в контратаке тоже. Но эта линия играла неплохо.

— Эксперименты с составом продолжаются. Когда планируете определиться с четкими сочетаниями?

— У нас есть определенные связки. Да, ищем оптимальные сочетания звеньев, но что-то уже работает.

— Как будете использовать Стремвалля и решать проблему семи легионеров?

— Думаю, все будут в обойме. Состав будет в зависимости от противника — будем решать, что нам нужно в данной игре. Стремвалль — играющий, забивающий хоккеист, выступает в сборной. Очень хороший у него был прошлый сезон в «Сочи».