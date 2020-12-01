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Брагин — о поражении от «Йокерита»: «Ищем оптимальные сочетания звеньев, но что-то уже работает»

04:55
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:2 Б).

— Равная игра была сегодня, — приводит слова Брагина официальный сайт клуба. — У нас были моменты, у них тоже неплохие шансы, счет 1:1 закономерен. По буллитам выглядел сильнее соперник.

— Впервые на льду было сочетание Марченко — Морозов — Кетов. В чем состояла задумка?

— Мы заканчивали прошлую игру в таком сочетании. Неплохо они смотрелись, хорошие моменты были, гол забили, хотя и пропустили в контратаке тоже. Но эта линия играла неплохо.

— Эксперименты с составом продолжаются. Когда планируете определиться с четкими сочетаниями?

— У нас есть определенные связки. Да, ищем оптимальные сочетания звеньев, но что-то уже работает.

— Как будете использовать Стремвалля и решать проблему семи легионеров?

— Думаю, все будут в обойме. Состав будет в зависимости от противника — будем решать, что нам нужно в данной игре. Стремвалль — играющий, забивающий хоккеист, выступает в сборной. Очень хороший у него был прошлый сезон в «Сочи».

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-iokierit-priess-konfierientsiia-12/

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