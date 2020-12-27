Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2 ОТ).

«У нас не получилось цельной игры. Только в третьем периоде команда играла в тот хоккей, который мы хотим видеть. Слишком много было неоправданных удалений, поэтому ритм который, мы хотели видеть, немножко ломался. Поэтому здесь нужно делать поправки. В овертайме дорожить шайбой нужно, даже если необходимо — то вывести ее из зоны, но дорожить. А у нас этого не было», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Динамо» с 50 очками занимает четвертое место в Западной конференции, СКА с 56 очками — на второй строчке.