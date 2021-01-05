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Брагин — о поражении от минского «Динамо»: «СКА немножко подвели удаления»

23:28
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:4 ОТ).

«Хороший матч с обеих сторон, с обилием голевых моментов, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — СКА немножко подвели удаления, из-за чего Минск сравнял счет и в овертайме победил. Соглашусь с тем, что мы сегодня скорее потеряли очко, чем приобрели. В третьем периоде стали очень много удаляться, из-за чего игроки устали. Минчане находились в лучшей игровой форме, контролировали шайбу хорошо, мы же не играли почти неделю. Хелльберг провел хороший матч».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/05/479612.html

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