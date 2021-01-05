Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:4 ОТ).

«Хороший матч с обеих сторон, с обилием голевых моментов, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — СКА немножко подвели удаления, из-за чего Минск сравнял счет и в овертайме победил. Соглашусь с тем, что мы сегодня скорее потеряли очко, чем приобрели. В третьем периоде стали очень много удаляться, из-за чего игроки устали. Минчане находились в лучшей игровой форме, контролировали шайбу хорошо, мы же не играли почти неделю. Хелльберг провел хороший матч».