Главный тренер СКА Валерий Брагин дал оценку игре команды в четвертом матче первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (1:2).

— Получился такой же упорный матч, как предыдущие. Противник забил на один гол больше, поэтому и выиграл. Хотел бы поздравить всех женщин с 8 марта. Сегодня не получилось порадовать наших болельщиц, постараемся в следующей игре, — цитирует тренера сайт СКА.

— Какой момент в игре стал переломным?

— Я бы не сказал, что такие были. При счете 1:1 игра шла до гола, моменты были у обеих команд. Они забили, мы нет.