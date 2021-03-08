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Брагин — о поражении от минского «Динамо»: «Получился такой же упорный матч, как предыдущие»

21:13
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Главный тренер СКА Валерий Брагин дал оценку игре команды в четвертом матче первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (1:2).

— Получился такой же упорный матч, как предыдущие. Противник забил на один гол больше, поэтому и выиграл. Хотел бы поздравить всех женщин с 8 марта. Сегодня не получилось порадовать наших болельщиц, постараемся в следующей игре, — цитирует тренера сайт СКА.

— Какой момент в игре стал переломным?

— Я бы не сказал, что такие были. При счете 1:1 игра шла до гола, моменты были у обеих команд. Они забили, мы нет.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/dinamo-minsk-ska-match-chietviertyi-priess-konfierientsiia/

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