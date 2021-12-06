Брагин о победном голе Пыленкова: «Молодец, сыграл по ситуации»
20:26
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:0).
— Непростой матч, обоюдоострый, с обилием моментов. Мы забили, а они нет, поэтому и выиграли.
— Оцените блок Камалова в первом периоде. Хороший вратарь растет?
— У нас сегодня многие блокировали. Сыграли самоотверженно, — приводит слова тренера сайт СКА.
— Пыленкова редко можно встретить у чужих ворот.
— Молодец, сыграл по ситуации. Подключился, помог, забил гол.
— Фальковский рано ушел.
— Пока ничего не знаем, не могу ответить.
— Кемппайнен то играл, то не играл.
— Нет, он играл весь матч.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-pobiedie-v-iekatierinburghie/
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