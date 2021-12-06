Брагин о победном голе Пыленкова: «Молодец, сыграл по ситуации»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:0).

— Непростой матч, обоюдоострый, с обилием моментов. Мы забили, а они нет, поэтому и выиграли.

— Оцените блок Камалова в первом периоде. Хороший вратарь растет?

— У нас сегодня многие блокировали. Сыграли самоотверженно, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Пыленкова редко можно встретить у чужих ворот.

— Молодец, сыграл по ситуации. Подключился, помог, забил гол.

— Фальковский рано ушел.

— Пока ничего не знаем, не могу ответить.

— Кемппайнен то играл, то не играл.

— Нет, он играл весь матч.