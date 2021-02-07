Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2).

— Непростой матч, тяжелый. Хорошо, что забили в третьем периоде и дотерпели в концовке. Самое важное было — с положительными эмоциями уйти на перерыв. Отдохнем, поработаем и выйдем на финишную прямую подготовки к плей-офф, — цитирует тренера сайт СКА.

— Хуснутдинов сегодня сыграл. Как вам?

— Не испортил. Хорошее движение, азарт. Система СКА работает.

— Вопрос по Ткачеву. Стоит ли ждать?

— У нас постоянно идет ротация, ищем, смотрим на состояние каждого игрока. Так будет и дальше.