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Брагин — о победе над «Витязем»: «В нужный момент забили гол»

23:37
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

— Очень непростой матч. Начали хорошо, забили гол, — цитирует тренера сайт СКА. — Во втором периоде пропустили необязательный гол в большинстве, после чего игра выровнялась, даже «Витязь» получил преимущество. Понятно было, что хозяева борются за плей-офф и будут играть от ножа. В нужный момент забили гол и довели матч до победы.

— Что с большинством? В Екатеринбурге вроде работало.

— Были и хорошие моменты: Бурдасов в пустые ворота не попал, добивания были. Сегодня не забили.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/vitiaz-ska-priess-konfierientsiia-7/

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