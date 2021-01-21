Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

— Очень непростой матч. Начали хорошо, забили гол, — цитирует тренера сайт СКА. — Во втором периоде пропустили необязательный гол в большинстве, после чего игра выровнялась, даже «Витязь» получил преимущество. Понятно было, что хозяева борются за плей-офф и будут играть от ножа. В нужный момент забили гол и довели матч до победы.

— Что с большинством? В Екатеринбурге вроде работало.

— Были и хорошие моменты: Бурдасов в пустые ворота не попал, добивания были. Сегодня не забили.