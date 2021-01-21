Брагин — о победе над «Витязем»: «В нужный момент забили гол»
23:37
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).
— Очень непростой матч. Начали хорошо, забили гол, — цитирует тренера сайт СКА. — Во втором периоде пропустили необязательный гол в большинстве, после чего игра выровнялась, даже «Витязь» получил преимущество. Понятно было, что хозяева борются за плей-офф и будут играть от ножа. В нужный момент забили гол и довели матч до победы.
— Что с большинством? В Екатеринбурге вроде работало.
— Были и хорошие моменты: Бурдасов в пустые ворота не попал, добивания были. Сегодня не забили.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/vitiaz-ska-priess-konfierientsiia-7/
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