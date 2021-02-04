Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2 ОТ).

— Очень сложный матч, но самое главное — команда работала все 60 минут. Это хороший показатель, поэтому и пришла победа. Все работали на команду, играли друг за друга. Непростой соперник, приехал после двух поражений, хотел выиграть. Любой труд всегда оценивается, и в овертайме нам повезло, — приводит слова тренера сайт команды из Санкт-Петербурга.

— Непривычно, когда соперник бросает чаще, чем СКА.

— Не думаю, что это проблема. Да, моментами они имели преимущество, было несколько шансов, но в основном броски шли с периметра. Неплохо сработали защитники.

— Давно не видели Стремвалля. Когда увидим Вея?

— Он лечится, у него небольшое повреждение. Пока не могу ответить.

— Сегодня Дэниэл Бохнер впервые на лавке. Почему решили его привлечь?

— Мы усиливаемся во всех направлениях, включая штаб. В его задачах — в том числе, коммуникация с иностранными игроками. Дэниэл работал в паре с Владимиром Потаповым.