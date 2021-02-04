Брагин — о победе над «Локомотивом»: «Любой труд всегда оценивается, и в овертайме нам повезло»
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2 ОТ).
— Очень сложный матч, но самое главное — команда работала все 60 минут. Это хороший показатель, поэтому и пришла победа. Все работали на команду, играли друг за друга. Непростой соперник, приехал после двух поражений, хотел выиграть. Любой труд всегда оценивается, и в овертайме нам повезло, — приводит слова тренера сайт команды из Санкт-Петербурга.
— Непривычно, когда соперник бросает чаще, чем СКА.
— Не думаю, что это проблема. Да, моментами они имели преимущество, было несколько шансов, но в основном броски шли с периметра. Неплохо сработали защитники.
— Давно не видели Стремвалля. Когда увидим Вея?
— Он лечится, у него небольшое повреждение. Пока не могу ответить.
— Сегодня Дэниэл Бохнер впервые на лавке. Почему решили его привлечь?
— Мы усиливаемся во всех направлениях, включая штаб. В его задачах — в том числе, коммуникация с иностранными игроками. Дэниэл работал в паре с Владимиром Потаповым.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-lokomotiv-priess-konfierientsiia-7/
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