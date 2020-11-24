Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).

— Очень непростой матч. Противник приехал после ряда поражений, был очень сконцентрирован. Было много и индивидуальных ошибок у нас. Но главное — выиграли и взяли два очка. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Непростая ситуация, но мы всегда ощущаем их поддержку.

— Изначально был план развести молодежное звено, чтобы ребята соскучились и начали феерить?

— Не то чтобы план. В различных ситуациях их попробовали, но сейчас объединили, и они играют неплохо.

— Что скажете об игре Самонова?

— Хорошо сыграл. Голы — после сложных бросков. Был надежен.

— Шесть пропущенных шайб в двух матчах. Что не получается в обороне?

— Индивидуальные ошибки приводят к голам.

— В чем причина этих ошибок?

— Та система обороны, которую мы ввели в этом году, в отдельных матчах работает очень здорово. Но нужен навык.

— Хуснутдинов много играл в меньшинстве. Почему?

— Он здорово играет, когда мы вчетвером.

— Вы использовали 11 сочетаний в меньшинстве. Что искали?

— У нас есть три пары меньшинства, они и играли. Не знаю, откуда взялось 11.