Брагин — о победе над «Барысом»: «Система обороны, которую мы ввели в этом году, работает очень здорово»
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).
— Очень непростой матч. Противник приехал после ряда поражений, был очень сконцентрирован. Было много и индивидуальных ошибок у нас. Но главное — выиграли и взяли два очка. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Непростая ситуация, но мы всегда ощущаем их поддержку.
— Изначально был план развести молодежное звено, чтобы ребята соскучились и начали феерить?
— Не то чтобы план. В различных ситуациях их попробовали, но сейчас объединили, и они играют неплохо.
— Что скажете об игре Самонова?
— Хорошо сыграл. Голы — после сложных бросков. Был надежен.
— Шесть пропущенных шайб в двух матчах. Что не получается в обороне?
— Индивидуальные ошибки приводят к голам.
— В чем причина этих ошибок?
— Та система обороны, которую мы ввели в этом году, в отдельных матчах работает очень здорово. Но нужен навык.
— Хуснутдинов много играл в меньшинстве. Почему?
— Он здорово играет, когда мы вчетвером.
— Вы использовали 11 сочетаний в меньшинстве. Что искали?
— У нас есть три пары меньшинства, они и играли. Не знаю, откуда взялось 11.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-barys-priess-konfierientsiia-6/
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