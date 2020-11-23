Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3).

— Мы непросто вошли в игру, в первом периоде было мало позитивного, но начиная со второго мы более или менее сыграли в свой хоккей, — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ. — Неплохо сработало большинство, поэтому и пришла победа. Подколзин уезжает на чемпионат мира, но пока молодежная тройка будет играть вместе. Они соскучились друг по другу, неплохо провели две-три смены в концовке прошлой игры, поэтому поставили их вместе.