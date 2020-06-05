Брагин назначен главным тренером СКА

Совет директоров СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, сформирован штаб СКА на новый сезон:

Роман Ротенберг — глава штаба, вице-президент

Андрей Точицкий — генеральный директор

Валерий Брагин — главный тренер

Андрей Козырев — старший тренер

Александр Бойков — тренер

Рашит Давыдов — тренер вратарей

Петер Хирш — тренер по индивидуальной подготовке вратарей

Юрий Жданов — главный тренер по ОФП

Александр Трошин — тренер по ОФП

Артем Нехороших — тренер по ИФП

Ларс Юхансон — тренер-методист

Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков