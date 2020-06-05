Брагин назначен главным тренером СКА
11:42
Совет директоров СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом, сформирован штаб СКА на новый сезон:
Роман Ротенберг — глава штаба, вице-президент
Андрей Точицкий — генеральный директор
Валерий Брагин — главный тренер
Андрей Козырев — старший тренер
Александр Бойков — тренер
Рашит Давыдов — тренер вратарей
Петер Хирш — тренер по индивидуальной подготовке вратарей
Юрий Жданов — главный тренер по ОФП
Александр Трошин — тренер по ОФП
Артем Нехороших — тренер по ИФП
Ларс Юхансон — тренер-методист
Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков
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