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Брагин назначен главным тренером СКА

11:42
Валерий Брагин. Фото ХК СКА.
Валерий Брагин. Фото ХК СКА.
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Совет директоров СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, сформирован штаб СКА на новый сезон:

Роман Ротенберг — глава штаба, вице-президент

Андрей Точицкий — генеральный директор

Валерий Брагин — главный тренер

Андрей Козырев — старший тренер

Александр Бойков — тренер

Рашит Давыдов — тренер вратарей

Петер Хирш — тренер по индивидуальной подготовке вратарей

Юрий Жданов — главный тренер по ОФП

Александр Трошин — тренер по ОФП

Артем Нехороших — тренер по ИФП

Ларс Юхансон — тренер-методист

Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/sformirovan-novyi-shtab-ska/

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