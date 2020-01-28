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Брагин на скамейке СКА в матче против минского «Динамо»

19:25
Валерий Брагин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Брагин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщал ранее «СЭ», Валерий Брагин вошел в тренерский штаб СКА. Сегодня 63-летний российский специалист находится на скамейке запасных питерского клуба перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Брагин возглавляет молодежную сборную с 2014 года, а также работал с ней с 2010 по 2012 год. Под его руководством россияне провели 8 молодежных чемпионата мира, в которых один раз взяли золото (2011), четырежды выходили в финал (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды становились бронзовыми призерами (2017, 2019).

27 января Брагин был включен в тренерский штаб основной сборной России.

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